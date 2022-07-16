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Жених Шараповой – их сыну Тео: «Надеюсь, у тебя будет координация матери, а не мышечная амнезия отца»

Жених Марии Шараповой Александр Джилкс опубликовал сторис, посвященную их сыну Теодору. Шарапова накануне рассказала, что мальчик родился 1 июля.

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