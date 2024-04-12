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ГТРК Татарстан

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Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС

Путин и Лукашенко поговорили с участниками экспедиции на МКС

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, в настоящее время встречаются с космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской, участниками экспедиции на Международную космическую станцию.

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