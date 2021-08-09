Caesar Лучшая боевая кавалерия древности ! Во все времена пешие сухопутные войска считались главной силой армий государств, но были некоторые виды конных воинов которые превосходили самую мощную пехоту и очень высоко ценились в армиях античности.
Caesar Лучшая боевая кавалерия древности ! Во все времена пешие сухопутные войска считались главной силой армий государств, но были некоторые виды конных воинов которые превосходили самую мощную пехоту и очень высоко ценились в армиях античности.
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