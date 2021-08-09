Необычная история

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Лучшая боевая кавалерия древности !

Лучшая боевая кавалерия древности !

Caesar Лучшая боевая кавалерия древности ! Во все времена пешие сухопутные войска считались главной силой армий государств, но были некоторые виды конных воинов которые превосходили самую мощную пехоту и очень высоко ценились в армиях античности.

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Александр Романченко
"...Во все времена пешие сухопутные войска считались главной силой армий государств, но были некоторые виды конных воинов которые превосходили самую мощную пехоту и очень высоко ценились в армиях античности. Одними из известнейших и смертоносных отрядов кавалерии являлись нумидийские легкие всадники. Нумидийцы были свирепые и непокорные североафриканские племена, жившие по соседству от Карфагена, они представляли угрозу карфагенянам, но те владели золотом в огромных количествах, поэтому нумидийцы охотно служили в карфагенских войсках. ..."

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