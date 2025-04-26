Страна и люди
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Страна и люди

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Снайперы сорвали ротацию ВСУ, уничтожив наблюдательные посты

Снайперы сорвали ротацию ВСУ, уничтожив наблюдательные посты

Снайперы подразделений специального назначения группировки войск «Запад» сорвали ротацию живой силы ВСУ, нейтрализовав наблюдательные посты противника.

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