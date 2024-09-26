Названы самые популярные автомобили в мире

Кто вывел «Семерку» на вершину Любой, кто следит за динамикой мирового автопрома, знает, что, помимо прочего, старейшие представители автомобильных СМИ скрупулезно собирают статистику продаж, а затем публикуют результаты, чтобы сформировать библиотеку наиболее популярных моделей.
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