Steak Lovers
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Steak Lovers

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Индейку больше не шинкуем, а запекаем большим куском: ничего не пересыхает, идеально для праздника

Индейку больше не шинкуем, а запекаем большим куском: ничего не пересыхает, идеально для праздника

Индейку принято запекать, но намного сочнее будет приготовить ее большим куском. Такой подход необычен, однако блюдо надолго запомнится гостям: птица станет нежной, ароматной и идеально сочной благодаря чесноку и насыщенному маринаду.

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