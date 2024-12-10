Индейку больше не шинкуем, а запекаем большим куском: ничего не пересыхает, идеально для праздника

Индейку принято запекать, но намного сочнее будет приготовить ее большим куском. Такой подход необычен, однако блюдо надолго запомнится гостям: птица станет нежной, ароматной и идеально сочной благодаря чесноку и насыщенному маринаду.
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