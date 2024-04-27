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В Салехарде Служба по делам архивов провела «Диктант Победы»

В Салехарде Служба по делам архивов провела «Диктант Победы»

В Государственном архиве ЯНАО прошел «Диктант Победы». В акции участвовало 64 человека, среди них — сотрудники исполнительных органов автономного округа, государственных учреждений, представители клуба юных дипломатов Ямала, члены общественного совета при окружной Службе по делам архивов, сообщил корреспондент «Север-Пресса».

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