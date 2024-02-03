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Конгрессвуман Грин: США бьют по Ираку и Сирии, игнорируя внутренние проблемы

Конгрессвуман Грин: США бьют по Ираку и Сирии, игнорируя внутренние проблемы

Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин обратила внимание на то, что правительство Соединённых Штатов Америки распоряжается об атаках на иракскую и сирийскую территории, не обращая никакого внимания на те риски и сложности, которые возникают внутри державы.

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