Конгрессвуман Грин: США бьют по Ираку и Сирии, игнорируя внутренние проблемы

Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин обратила внимание на то, что правительство Соединённых Штатов Америки распоряжается об атаках на иракскую и сирийскую территории, не обращая никакого внимания на те риски и сложности, которые возникают внутри державы.
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