Аргументы недели

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Подоляк: в рамках урегулирования конфликта необходимо будет создать демилитаризованную зону в России рядом с Украиной

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в ходе урегулирования конфликта необходимо будет создать на территории граничащих с Украиной регионов Российской Федерации демилитаризованную зону шириной в 100 - 120 километров.

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