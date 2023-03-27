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Военнослужащие ВВО выполнили боевые стрельбы из автоматов АК-12 в Приморском крае

Военнослужащие ВВО выполнили боевые стрельбы из автоматов АК-12 в Приморском крае

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 из автомата АК-12 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

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