Военнослужащие ВВО выполнили боевые стрельбы из автоматов АК-12 в Приморском крае

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 из автомата АК-12 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.