И это обнадеживает

Основная задача: осветлить Московскую область, чтобы она не зачернялась иностранными гражданамиТакую задачу поставил глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков, слова которого передал представитель МВД на коллегии с участием мэра Долгопрудного.
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