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АЛРОСА показала крупнейший добытый в истории России ювелирный алмаз

АЛРОСА показала крупнейший добытый в истории России ювелирный алмаз

В Госкомпании эту находку приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Госкомпания АЛРОСА сообщила, что в 2025 году им посчастливилось добыть крупнейшей в истории России алмаз ювелирного качества.

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