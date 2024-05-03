Когда можно освятить куличи и яйца в Успенском соборе и когда там пройдет пасхальная служба — публикуем расписание.
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Когда можно освятить куличи и яйца в Успенском соборе и когда там пройдет пасхальная служба — публикуем расписание.