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Новости Омска

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Когда можно освятить куличи и яйца в Успенском соборе и когда там пройдет

Когда можно освятить куличи и яйца в Успенском соборе и когда там пройдет пасхальная служба — публикуем расписание.

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