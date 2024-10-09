Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    БандероЖОПство - это ХУДШЕЕ, что может быть в современном мире!Правда вредного с...
  • HotRS
    Нет, я просто прошу привести конкретную писанину немца. Пересказывать статью я не прошу. Вспомнился советский анекдот...Алишер Усманов «р...
  • ММ
    На территории украины должна быть тотальная декоммунизация! Всё, что дали коммунисты начиная с 1918 года, должно быть...У России нет зада...

Иран закрыл небо. Ну и как теперь европейцы будут летать в Индию и Азию, если через РФ и Иран нельзя

Иран закрыл небо. Ну и как теперь европейцы будут летать в Индию и Азию, если через РФ и Иран нельзя

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните, как Россия закрыла небо для европейских самолётов, в ответ на санкции? Тогда Европа испытала просто колоссальные проблемы с полётами в Сингапур, Австралию, Индию, Корею, Японию и далее по списку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх