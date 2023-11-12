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Роджерс о ВАР: «Я бы полностью избавился от него и вернулся к чистому футболу. Сейчас все похоже на компьютерную игру – это не футбол»

Роджерс о ВАР: «Я бы полностью избавился от него и вернулся к чистому футболу. Сейчас все похоже на компьютерную игру – это не футбол»

«Селтик» проиграл «Атлетико» со счетом 0:6 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На 23-й минуте полузащитник шотландской команды Дайдзен Маэда был удален – сначала судья Иван Кружльяк показал ему желтую карточку, но изменил решение, посмотрев видеоповтор.

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