Дети Александра Градского начали рассказывать скандальную правду о Марине Коташенко

В судах и на телевидении идёт ожесточенная битва за большое наследство умершего композитора.Судебные тяжбы, которые последние два года ведут дети и последняя вдова Александра Градского, переросли в настоящий скандал.
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