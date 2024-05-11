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Государствообразующий русский народ

Несомненно,  одна  из   главный  новостей  уходящей  недели  -  это  то,  что     на  следующий  день   после  своей    инаугурации  и    накануне  Дня  Победы  Президент  подписал   указ  «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».

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