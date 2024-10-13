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Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Зенит»

Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Зенит»

ЦСКА в Москве сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат ЦСКА – Зенит Дата проведения 13 октября, 17.

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