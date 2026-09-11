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Хоккеист из Барнаула пополнил состав клуба «Факел Ямал»

Хоккеист из Барнаула пополнил состав клуба «Факел Ямал»

Состав хоккейной команды «Факел Ямал» пополнил 18-летний защитник из Барнаула Никита Богданчиков. Игрок будет выступать под номером 55.

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