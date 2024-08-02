Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Единый центр поддержки обладает уникальной инфраструктурой и современными сервисами Московские власти оказывают поддержку участникам специальной военной операции, предоставляя им юридические и психологические услуги, а также помощь в трудоустройстве и медицинской реабилитации.
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