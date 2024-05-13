«Через одеяло пытались дышать». В ДНР обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ против мирных жителей

ВСУ с помощью БПЛА сбрасывали отравляющие вещества на жителей Семеновки в ДНР Жители села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли против них боевые отравляющие вещества.