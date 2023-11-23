Дерево упало на автомобиль в центре Алматы

Падение огромного дерева на автомобиль попало на видео, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в ДЧС Алматы, вызов поступил на пульт 109 Службы спасения Алматы в Медеуский район, по улице Калдаякова угол улицы Богенбай батыра, где дерево упало на автомашину.