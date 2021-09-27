Вечерняя Москва

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Невролог перечислил гормональные и пищевые провокаторы мигрени

Невролог перечислил гормональные и пищевые провокаторы мигрени

Причин возникновения мигрени может быть множество, однако их не всегда удается распознать. О том, какие гормональные и пищевые факторы могут провоцировать головные боли, рассказала врач-невролог Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Вон.

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