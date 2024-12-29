Оговорка Байдена о Путине вошла в топ главных ляпов американских политиков 2024 года

Оговорка Президента США Джо Байдена, перепутавшего Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита НАТО, стала одной из главных оплошностей американских политиков в 2024 году по версии телеканала Fox News.
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