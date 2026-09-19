Наблюдатели из Казахстана посетили избирательные участки в Болгаре

Фото: © газета «Новая жизнь» В ходе выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва прибывшая в Болгар делегация Миссии наблюдателей СНГ, включая представителей Казахстана, побывала на избирательных участках №2543 и 2544, находящихся в Спасском районном доме культуры.