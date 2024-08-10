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  • Ингерман Ланская
    камунизд ,перекрашенный в фашиста и обратно - это нормальный процесс для камуноидовАстраханского деп...
  • Eduard
    Вот сколько проэто пишут,но нет верят! Люди вы в пещерах живете?Мошенники развели...

В Ахтубинске снова активизировались вандалы

В Ахтубинске снова активизировались вандалы

Во втором по численности городе Астраханской области тема вандализма не перестает быть актуальной – местные любители разрушить и сломать что-либо на общественном пространстве регулярно отмечаются своими «акциями».

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