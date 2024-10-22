В Черкассах избитых защитников захваченного Архангело-Михайловского собора УПЦ отказались лечить

После побоища, которое устроили в Черкассах последователи ПЦУ и Зеленского при рейдерском захвате Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви, были избиты и получили серьёзные травмы больше десятка верующих и священнослужителей УПЦ.
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