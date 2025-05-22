Залужный сообщил о дефиците людей на Украине и критическом состоянии экономики

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный заявил о тяжелом состоянии украинской экономики, которая испытывает сложности в ведении боевых действий.
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