Профессор университета Корка, Джеффри Робертс, предупредил о возможности России забрать всю Украину до реки Днепр, если текущий конфликт не прекратится.
Профессор Джеффри Робертс: Россия заберет всю Украину до Днепра
Комментарии
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Sergey
РФ вернёт в свой состав ВСЁ в границах Советской Украины и уберёт НАТО в границы 1992 года !
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12 час.
mullonen
Прикольно... кто-то где-то решает, что будет делать РФ.
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11 час.
ЛС
Лидия Санникова
Нам украина не нужна. Это только название, которое придумали в Союзе для российских территорий. Только свое.
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7 час.
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