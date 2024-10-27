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Анджелина Джоли в шелковом платье и с кудрявыми волосами посетила премьеру фильма "Мария" на кинофестивале Американского института киноискусства

Анджелина Джоли в шелковом платье и с кудрявыми волосами посетила премьеру фильма "Мария" на кинофестивале Американского института киноискусства

В Калифорнии 26 октября состоялась премьера фильма “Мария” Пабло Ларраина в рамках кинофестиваля Американского института киноискусства.

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