Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги строительства крытого теннисного центра, который возводят на территории бывшего Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе, и поучаствовал в открытии нового храма святого князя Владимира.
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