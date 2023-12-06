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Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги строительства крытого теннисного центра, который возводят на территории бывшего Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе, и поучаствовал в открытии нового храма святого князя Владимира.

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