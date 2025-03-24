Бойня на границе: ‘Ирландцы’ уничтожают технику противника, ВСУ вводят свежие силы Ирэн ОрлонскаяВ Белгородской области наблюдается обострение ситуации, связанное с действиями ирландских добровольцев, которые активно «обнуляют» технику противника.
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