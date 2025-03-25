В Госдуме хотят обязать учреждения молодежной политики использовать флаг и гимн РФ

МОСКВА, 25 марта, ФедералПресс. В Госдуму внесен законопроект, обязывающий учреждения молодежной политики размещать Государственный флаг России, а также предусматривающий обязательное исполнение Государственного гимна на торжественных мероприятиях и молодежных форумах.
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