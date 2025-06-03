Правительство утвердило перечень признаков неиспользования земельных участков

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев Правительство России утвердило перечень признаков, позволяющих определить фактическое неиспользование земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных территорий.
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