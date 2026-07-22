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Ryan Gosling’s ‘La La Hand’ finally fixed for 10th anniversary poster

Lionsgate has retouched the La La Land poster Ryan Gosling has spent a decade disliking. To mark the film’s 10th anniversary, the studio has released a new version of the key art with Gosling’s hand repositioned, correcting the pose he has nicknamed “La La Hand”.

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