Ryan Gosling’s ‘La La Hand’ finally fixed for 10th anniversary poster

Lionsgate has retouched the La La Land poster Ryan Gosling has spent a decade disliking. To mark the film’s 10th anniversary, the studio has released a new version of the key art with Gosling’s hand repositioned, correcting the pose he has nicknamed “La La Hand”.
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