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Калужские новости

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У калужан началась короткая рабочая неделя

У калужан началась короткая рабочая неделя

На этой неделе жители Калужской области, как и все россияне, будут работать 4 дня, в связи с празднованием Дня РоссииНа этой неделе жители Калужской области, как и все россияне, будут работать 4 дня, в связи с празднованием Дня России.

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