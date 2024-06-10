У калужан началась короткая рабочая неделя

На этой неделе жители Калужской области, как и все россияне, будут работать 4 дня, в связи с празднованием Дня РоссииНа этой неделе жители Калужской области, как и все россияне, будут работать 4 дня, в связи с празднованием Дня России.
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