На Ямале определены лучшие специалисты в области физической культуры и спорта

В Тарко-Сале прошел юбилейный окружной конкурс профессионального мастерства «Спортивный Олимп - 2023», где соревновались 45 специалистов в области физической культуры и спорта, победители муниципальных этапов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии