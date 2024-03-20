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Китай

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Си Цзиньпин: основная цель обучения в учебных заведениях - ориентировать учащихся на стремление служить Родине

Чанша, 20 марта /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул, что основная цель обучения в учебных заведениях заключается в том, чтобы не только повысить уровень образованности учащихся, но и ориентировать их на стремление служить Родине.

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