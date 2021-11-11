При выборе каско россияне смотрят на цену полиса, репутацию компании и состав программы

При выборе каско россияне смотрят на цену полиса, репутацию компании и состав программы

При выборе каско россияне в первую очередь обращают внимание на три основных фактора — стоимость полиса, репутацию страховой компании и состав страховой программы.

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