Законы, вступающие в силу 29 июля

Меняются правила предоставления бюджетных субсидий на реализацию мероприятий программы «Национальная система пространственных данных» Кабмин скорректировал правила предоставления средств, усилил контроль за их расходованием.
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