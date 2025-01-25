«Роет себе яму»: В США приговорили Трампа из-за Украины

Подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала объяснил, почему Трампу не удастся надавить на Россию https://listaj.
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