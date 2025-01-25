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«Роет себе яму»: В США приговорили Трампа из-за Украины

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Комментарии
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Eduard
А что давить? Мир настанит когда армия России будит у границ Польши,другие варианты неподходят!
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