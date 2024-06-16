В Минтрансе рассказали о ходе работ по строительству паромной переправы на севере Карелии

Продолжаются строительные работы паромной переправы через реку Кемь в поселке Панозеро. Специалистами выполнены основные работы: изготовление корпуса паромной переправы, ранее были собраны надстройки, фундаменты, трапы, леерные ограждения, фальшборт, мачта и пассажирские скамейки.
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