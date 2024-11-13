РИА Новости: 30% россиян готовы взять нелегальный кредит

Треть россиян готовы рискнуть и взять кредит у нелегалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос населения экспертами Summit Group& В результате общения с 1500 представителями экономически активного населения России оказалось, что 18% из них могут прийти к нелегальным кредиторам после отказа в выдаче средств в банке и/или микрофинансовой организации; а 12% пошли бы к нелегалам, если бы условия ссуды показались более выгодными, чем в легальной финансовой организации.