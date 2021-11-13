Почему у нас такая беззубая и нейтральная информационная политика?

Андрей Павлов У каждого СМИ есть владелец. У этого владельца наверняка есть интересы на Западе (а у кого из людей такого уровня их нет?). А Запад может обидеться за необъективное (с его точки зрения) освещение того или иного знакового события. И что? Ставить под угрозу свое благополучие из-за какого-то репортажа с патриотическим уклоном? Да ни в жисть. А журналисты тут не причем. Второй древнейшей как прикажут, так она и осветит событие.

Evgenija Palette Трусливые и никчемные. Именно потому, что трусливые. Потому что боятся, что их возьмут за копчик на Западе. И НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ внутри страны... Вот, и сидят, пока еще есть, чем поживиться... Обращались бы эти янки и компания так с Израилем. Там бы враз заявили о своей позиции... Мало бы не показалось...