автор - Квадратура круга Мне часто становится неловко за то, как наши СМИ освещают события в России и мире.
Почему у нас такая беззубая и нейтральная информационная политика?
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Андрей Павлов
У каждого СМИ есть владелец. У этого владельца наверняка есть интересы на Западе (а у кого из людей такого уровня их нет?). А Запад может обидеться за необъективное (с его точки зрения) освещение того или иного знакового события. И что? Ставить под угрозу свое благополучие из-за какого-то репортажа с патриотическим уклоном? Да ни в жисть. А журналисты тут не причем. Второй древнейшей как прикажут, так она и осветит событие.
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3 час.
Evgenija Palette
Трусливые и никчемные. Именно потому, что трусливые. Потому что боятся, что их возьмут за копчик на Западе. И НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ внутри страны... Вот, и сидят, пока еще есть, чем поживиться... Обращались бы эти янки и компания так с Израилем. Там бы враз заявили о своей позиции... Мало бы не показалось...
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2 час.
Олег Кондратьев
Мне много лет, но я не утратил способность видеть, думать и анализировать. С начала "нулевых" я был самым искренним и преданным сторонником нашего Президента. А сейчас... Похоже, что у Путина был один "звездный час" в жизни - это его Мюнхенская речь. Но, не прошло и пяти лет, как он начал предавать её постулаты. И чем дальше, тем больше. Покатились... Почему сейчас все, кому не лень норовят пнуть Россию? Так, "от мала до велика" в Мире давно поняли (и увидели!), что между "властными декларациями" и реальными действиями нашей великой (когда-то) страны дистанция огромного размера. Мы предаем своих друзей и лебезим перед Западом. А теперь еще и в высказываниях первых лиц государства стали блевотно беззубыми, подло умиротворяющими и погано нейтральными. Мне не по пути с такой властью!
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4 мин.
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