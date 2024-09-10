Какой сегодня день: 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств

С 2003 года 10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Его инициатором стала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств и под патронажем ООН.
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