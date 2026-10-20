😋Осенью нас действительно сильнее тянет к еде — ученые обнаружили у аппетита сезонность. Исследователи наблюдали за несколькими сотнями человек — осенью люди ели больше, особенно углеводов, выбирали более крупные порции и быстрее с ними расправлялись.
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