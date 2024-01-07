Тренер Костомарова и Авербуха Олег Эпштейн скончался в 67 лет

Умер выдающийся тренер по фигурному катанию, воспитавший много чемпионов и призеров.Накануне печальной новостью о смерти Олега Эпштейна поделились в соцсетях его воспитанники, призеры Олимпийских игр в танцах на льду Алекс и Майя Шибутани.
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