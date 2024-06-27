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Песков: решений о понижении дипотношений со странами Запада пока не принималось

Песков: решений о понижении дипотношений со странами Запада пока не принималось

Решений о понижении дипломатических отношений со странами Запада пока не принималось. Соответствующее заявление в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

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