Специалист по этикету объяснил, почему нельзя желать на свадьбе «удачи»

Свадьбы – это радостное событие, наполненное любовью и праздником. Но с учётом того, что эмоции и ставки очень высоки – и так много разных людей посещают их, эти важные события также потенциально могут стать минным полем социальных оплошностей.
Свадьбы – это радостное событие, наполненное любовью и праздником. Но с учётом того, что эмоции и ставки очень высоки – и так много разных людей посещают их, эти важные события также потенциально могут стать минным полем социальных оплошностей.
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