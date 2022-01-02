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Специалист по этикету объяснил, почему нельзя желать на свадьбе «удачи»

Свадьбы – это радостное событие, наполненное любовью и праздником. Но с учётом того, что эмоции и ставки очень высоки – и так много разных людей посещают их, эти важные события также потенциально могут стать минным полем социальных оплошностей.

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