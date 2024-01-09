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День финансов в рамках Международной выставки-форума "Россия"

День финансов в рамках Международной выставки-форума "Россия"

Деловая программа Дня финансов в рамках Международной выставки-форума "Россия" — это площадка для обмена лучшими практиками и знаниями, презентаций достижений регионов, общественно-политических организаций, представителей бизнес-сообщества и правительства.

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